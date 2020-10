Se siete Avilés Hurtado en deuda por lesiones

El colombiano Avilés Hurtado aceptó que las lesiones le han jugado en contra este último año, incluso llegó a replantearse de manera psicológica para estar bien dentro de la cancha.

Hurtado se rompió el tendón de Aquiles el pasado 28 de septiembre durante el Clásico regio contra Tigres, y quedó fuera casi un año.

A poco más de un año el colombiano volvió a marcar gol, además de tener destacadas participaciones.

“Me paro día a día para estar al 100 por ciento, incluso aún más de lo que de pronto pueda estar”.

“Esas ganas me han servido para hacer grandes actuaciones y por las lesiones no he podido aparecer tanto, me ha pegado duro, pero es de estar psicológicamente bien, porque si no juegas te va comiendo la cabeza”, dijo.

Aceptó que aún no está en su mejor nivel, aunque ha ido tomando ritmo en los duelos de categorías menores.

“En la parte futbolística me he sentido un poco mejor, las lesiones no me han dejado despegar, pero son cosas que pasan por el futbol”, dijo.

Ante los rumores de su posible regreso a Colombia, el jugador dejó en claro que está contento en Rayados.

“Tengo contrato con Monterrey y estoy contento aquí, con ganas de seguir aportando. Si bien tengo contrato año y medio aquí, estoy muy contento”, mencionó.

