Se reducen las opciones para Checo Pérez en F1: Red Bull o Haas

El futuro de Sergio Checo Pérez sigue siendo una incógnita. El piloto tapatío no continuará con Racing Point para 2021, año en el que pasará a ser Aston Martin la escudería; su asiento lo tomará el cuatro veces campeón del mundo, Sebastian Vettel.

La Fórmula 1 tendrá una serie de cambios a partir del próximo año. Algunos de los pilotos se mudarán de escudería. Checo Pérez desea continuar en la categoría reina del deporte motor y, la realidad es que hay opciones, aunque éstas cada vez se reducen más.

Williams y Alfa Romeo eran dos opciones para el deportista tapatío, pero este viernes quedaron oficialmente descartadas, luego de que ambos anunciaran la renovación de sus dos pilotos para la campaña 2021.

Ante dicha noticia, no hay más, Checo tiene únicamente dos posibles destinos: Red Bull o Haas.

"Por el momento, hasta que Red Bull no confirme a sus pilotos, hay una opción. Se acaba el tiempo, y hay muy pocas oportunidades de seguir en la parrilla el próximo año", mencionó Pérez este viernes previo al Gran Premio de Emilia-Romaña.

"La temporada está llegando a su fin, es importante que los equipos sepan qué van a hacer. Estoy analizando todas mis opciones posibles y no puedo tardar más", añadió.

Incluso, esta mañana la Fórmula 1 compartió una imagen de cómo está, al momento, la parrilla para el próximo año. Mercedes sigue sin renovar a Lewis Hamilton, por lo que aún no está el asiento confirmado; Racing Point tiene a Sebastian Vettel y aún no confirma a Lance Stroll, pero es evidente que el juvenil canadiense se quedará.

The 2021 seats are filling up 👀⁣#F1 pic.twitter.com/pPnaOxT5PM

— Formula 1 (@F1) October 30, 2020