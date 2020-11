VIDEO: Barack Obama impresiona a LeBron James

El ex presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, es un gran aficionado del basquetbol, mismo que practica cuando puede y este fin de semana demostró su talento y sorprendió a LeBron James.

Obama asistió a un gimnasio en Flint, Michigan y antes de partir pidió el balón y encentó un tiro de tres puntos. Mientras se retiraba se limitó a decir “¡Es lo que hago!”.

La acción del político no pasó desapercibida para James, quien parece quedó impresionado por la publicación que hizo en Twitter.

“'¡Ahora es cuando lo muestras, amigo! ¿Con que eso es lo que haces? OK, ahora lo veo', escribió la estrella de los Lakers y reciente campeón de la NBA.

Now you just showing out now my friend!! That’s what you do huh?? Ok ok I see. All cash! 👌🏾 https://t.co/8pZzXLJIJj

— LeBron James (@KingJames) October 31, 2020