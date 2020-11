Checo Pérez critica estrategia de Racing Point: '¡Otro podio que regalamos!'

El piloto mexicano Sergio Pérez terminó frustrado el Gran Premio de Emilia Romagna luego de terminar en la sexta posición en una carrera en la que pensó que pudo haber subido al podio.

"¡Otro podio que regalamos! No tuvo ningún sentido (la última parada en pits). Ha sido un día muy doloroso y difícil de digerir. Estoy muy decepcionado, pero seguimos siendo un equipo y ganamos o perdemos juntos", declaró visiblemente molesto.

El tapatío resaltó que sus neumáticos venían en mejor rendimiento que el de los demás y que en un circuito como el de Imola no podías ceder ninguna ventaja.

"Era nuestro (el podio), totalmente, teníamos 15 vueltas menos en los neumáticos que todos los demás. Vimos en el primer split lo difícil que era pasar, estuve detrás de Kimi. Era clarísimo lo difícil que era pasar en este circuito, teníamos muy poca velocidad en recta".

El coraje de Checo con su escudería continuó aseverando que no entendió la estrategia que mandaron para el cierre de la carrera.

"Me cuesta entender la situación, pero el equipo tiene más información. Después de la carrera entiendes mejor las estrategias, pero es la segunda vez que nos pasa, en Austria teníamos el podio en la bolsa, hoy también. Hay que quedarnos con lo positivo que fue un carrerón".

"Cuando les pregunté qué hacíamos de parar, a mi me sorprendió la decisión, no hubo mucho que pudiera hacer, hubo pocos segundos para responder".

"Another podium that we give away (otro podio que regalamos)”, el mensaje de Checo Pérez a @RacingPointF1 al término del #ImolaGP🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/LcmATSRKBe

