Cristiano Ronaldo regresa con doblete tras superar el Covid-19

Cristiano Ronaldo, tras perderse cuatro partidos a causa del coronavirus, en los que el Juventus solo pudo ganar una vez, regresó este domingo con un doblete, fruto de un gol a los tres minutos de saltar al campo y un segundo, de penalti a lo Panenka, para decidir el triunfo por 4-1 de su equipo en el campo del Spezia, en la sexta jornada de la Serie A italiana.

Ausente en los empates ligueros contra Crotone y Verona, y en los duelos de Liga de Campeones contra el Dinamo Kiev, saldado con victoria, y frente al Barcelona, con derrota, Cristiano resucitó al equipo de Andrea Pirlo y le devolvió entusiasmo, en una tarde en la que también vio puerta el español Álvaro Morata.

Fue precisamente el delantero madrileño quien adelantó en el minuto 14 al Juventus en la visita al Spezia, en el estadio Manuzzi de Cesena al no tener el club norteño la autorización para competir en su campo. Morata, al que fueron correctamente anulados tres goles por fuera de juego ante el Barcelona, logró por fin celebrar un tanto.

Fue una gran acción coral, empezada por el brasileño Danilo Luiz y seguida por un pase del estadounidense Weston McKennie que Morata solo tuvo que empujar entre las mallas. Tras el control del VAR, el gol fue validado.

Pero el Juventus siguió sin brillar y temblando en defensa, lo que fue castigado con el empate de Tommaso Pobega a la media hora. La diana llegó después de que a Morata le fuera anulada otra diana, pero en este caso por clarísima posición de fuera de juego.

Así, en un nuevo día complicado, Pirlo apostó por Cristiano en el minuto 55 en sustitución de un gris Paulo Dybala. Y el impacto fue inmediato.

