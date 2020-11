Neymar recibe tremendo susto durante transmisión en Twitch

El 31 de octubre se celebró Halloween y Neymar fue víctima de una broma que lo hizo saltar de su silla todo asustado.

El futbolista brasileño esta realizando un streaming cuando le preguntado qué era lo que estaba atrás de él. Neymar no se había dado cuenta que alguien disfrazado estaba a sus espaldas por lo que en cuanto volteó dio un brinco y gritó de susto.

Mientras que el jugador del PSG se recuperaba del susto, lap personas que estaban en línea con Neymar, así como el enmascarado no dejaban de reírse por la broma.

Neymar getting scared live on stream. His reaction 😂

(via neymarjr/Twitch) pic.twitter.com/w9ykOxFLB0

— ESPN FC (@ESPNFC) November 1, 2020