Donald Trump carga contra LeBron James en su cierre de campaña

Donald Trump acudió a Avoca, Pennsylvania, para su cierre de campaña y durante su discurso volvió a criticar a LeBron James y a la NBA por las protestas que realizaron durante la temporada.

“¿Qué hay del baloncesto? ¿Qué hay de LeBron? Me sentí mal por LeBron. Me sentí muy mal. Sus audiencias han bajado un 71% y eso es por su campeonato,. Yo no vi ni un sólo lanzamiento suyo. Me aburre. Cuando no respetan a nuestro país, cuando no respetan nuestra bandera, nadie quiere mirar. ¡Nadie!”, dijo

Mientras Trump atizaba a la estrella de los Lakers, gran parte de sus seguidores empezaron a gritar “¡LeBron James sucks!” (LeBron James apesta), a los que el presidente de los Estados Unidos respondió “¡Qué multitud”.

"LeBron James sucks!" chants at the Trump rally pic.twitter.com/XbSZrhn961 — Aaron Rupar (@atrupar) November 2, 2020

De igual forma volvió a criticar a la NFL, donde también se ha protestad contra la violencia policiaca y el racismo.

Los ataques entre Trump y James llevan varios años. El también empresario a calificado al basquetbolista de desagradable y enemigo y LeBron lo ha llamado payaso.