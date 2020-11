Árbitro confesó que América lo vetaba por expulsar a Herrera; 'Piojo' responde

Luego de que el silbante César Ramos tuviera inactividad una semana después de haber tenido un altercado con Miguel Herrera, el ex árbitro Roberto García Orozco recordó que a él también lo vetaban cuando pitaba partidos de las Águilas.

"Me vetaron varias veces de no pitarle al América por aplicar el reglamento y por tratar de hacer bien las cosas, pero al final depende de cada árbitro. Prácticamente cada que me tocaba arbitrarle, expulsaba a Miguel (Herrera)", señaló a la cadena W Deportes.

¡Esto te interesa! Conoce una de las herramientas pedagógicas más prometedoras ante confinamiento

Dichas declaraciones le llegaron al "Piojo" quien negó todo y mencionó que si el árbitro dijo eso es "porque no lo pelan".

"Cuando una persona habla así es porque no pelan. No se por qué lo dice si al siguiente partido estaba pitando y si pasó ¿por qué no lo dijo en su momento?", reviró Herrera.

García Orozco aclaró que el club azulcrema no es el único que pide a la Comisión de Árbitros que cierto silbante no pite sus partidos, sino que es una práctica común en el futbol mexicano.

Real Madrid logra sufrido primer triunfo en Champions El joven Rodrygo evitó que el equipo merengue nublara su panorama en el torneo; Sergio Ramos consiguió su gol 100 vistiendo la playera blanca

"Ha existido toda la vida, se vetaron árbitros. Gente que le llama a la comisión para decir qué árbitro no quieren que les dirija. Hoy lo vemos con César (Ramos) y ha pasado con Santander en Chivas".

LO MÁS VISTO EN PUBLIMETRO TV