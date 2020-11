Jessica Salazar se compromete a ser un ejemplo tras ganar el PND

Tras hacer oficial el nombre de Jessica Salazar como una de las acreedoras al Premio Nacional de Deportes 2020, la ciclista jalisciense tomó la noticia con alegría, pero sin dejar de lado el sentido de responsabilidad que sabe que esto conlleva.

Jessica prepara su incursión en los Juegos Olímpicos de 2021. / Cortesía

"Estoy muy contenta de recibirlo porque sé que es el premio más importante que puede recibir un deportista en la República, y ser acreedora de esto quiere decir que tengo una gran responsabilidad encima, de ser un mejor ejemplo para todos los deportistas y para la comunidad en general. A todos ellos les digo que siempre es bueno luchar por sus sueños y no dejar que nadie nos diga que no podemos hacer las cosas", dijo la ocho veces medallista panamericana elite, y poseedora del récord del mundo en la prueba de 500 metros contrarreloj.

Jessi celebra este galardón con su familia, y con su compañera de equipo Daniela Gaxiola, así como su entrenador Iván Ruiz, quien ganó por cierto este reconocimiento en el año 2018. "Fue Iván (Ruiz), mi entrenador, el que me llamó y me dio la noticia, así que los dos estábamos prácticamente entre lágrimas. A los cinco minutos me entró una llamada de la Ciudad de México, era Ana Gabriela Guevara, y me dice que soy acreedora al Premio Nacional de Deportes, así que externó su reconocimiento hacia mí y solo me quedó agradecerle por este premio y por apoyarnos".

La ciclista reconoció que Jalisco sigue acaparando las vitrinas del deporte nacional, tras haber sido acreedoras a este galardón tres de sus representantes: La árbitra de futbol Lucila Venegas, la tenista profesional Renata Zarazúa, y ella misma. "Jalisco es la cuna más grande de los deportistas de toda la República, y me da gusto ser parte de este estado, porque a pesar de todo lo que ha pasado como el fideicomiso (que eliminaron para los atletas) y otros tropiezos, siempre ha estado el Code para ayudarme a mí y a otros deportistas. Entonces ser jalisciense y representar a este estado tan completo que no solo ayuda a los élite sino también a los amateurs, es muy gratificante. Todos hemos surgido de Olimpiada Nacional y hemos podido hacer grandes cosas, así que me da mucho gusto poder formar parte del estado de Jalisco".

Jessica cerrará el año participando en el Nacional de la especialidad en Aguascalientes durante el mes de noviembre, y continuará con Copas del Mundo previo a lo que sería su inminente debut en los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021.

Cortesía

