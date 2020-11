Julio César Chávez Jr. anuncia nueva fecha para volver a pelear

Tras dos peleas perdidas de manera consecutiva, la última de ellas el pasado 25 de septiembre ante Mario Cazares, Julio César Chávez Jr. anunció una nueva fecha para subir al ring y será lo más pronto posible.

El "Hijo de la Leyenda" enfrentará al argentino Nicolás Masseroni el próximo 21 de noviembre en Culiacán, Sinaloa en una función que será transmitida vía streaming en pago por evento por medio de Sala Estelar.

Nicolás Masseroni es un peleador de 28 años de edad, quien nació en Buenos Aires, Argentina y que en 2014 hizo su debut en el boxeo profesional. Tiene récord de 19 combates ganados y una sola derrota.

Después de vencer al culiacanense Genaro "Tico" Ortíz en septiembre de 2018, Masseroni sufrió su primera derrota ante Uriel González, en Ixtapa, Zihuatanejo el 7 de junio de 2019. Tras ese revés ganó sus siguientes dos peleas ante Roberto Ventura y Eduardo Herrera.

"Es un combate donde habrá buena acción, que la gente va a disfrutar por los estilos, porque los dos vamos al choque, a tirar golpes y eso es lo que le gusta a la gente; si es nocaut muy bien, si no es nocaut, va a ser una gran pelea, por los estilos", dijo Chávez Carrasco durante la conferencia que se realizó en SalaEstelar.com.

"Pienso que voy a verme muy bien, mejor que en mis últimas dos peleas. Es la tercera vez que peleo en un año, hace muchos que no lo hacía, me estoy cuidando, me estoy preparando duro y aparte estoy otra vez activo en el box, creo que van a salir buenas cosas de eso".

"De ganar este combate, quisiera pelear a principios del próximo año, si salgo bien, lógicamente, mantenerme activo y esperar, para el otro año, poder enfrentar a cualquier campeón del mundo o cualquier figura reconocida que haya en mi peso, voy a estar más que listo para boxeador con quien sea, siempre lo he hecho", finalizó.

