Los escándalos sexuales que han involucrado a Chivas

El escándalo por una supuesta demanda sexual contra Dieter Villalpando le costó su estancia en Chivas. Pero esta no es la primera vez que en el cuadro rojiblanco se suscitan problemas de este tipo y aquí recordamos otros casos:

Ricardo La Volpe y la podóloga

Mexsport

En 2014, cuando Ricardo La Volpe se convirtió en entrenador de la Chivas, una empleada del club que trabajaba como podóloga demandó al estratega por supuesto acoso sexual en una de las sesiones con el entrenador.

¡Esto te interesa! Conoce una de las herramientas pedagógicas más prometedoras ante confinamiento

"Cuál fue mi sorpresa que el señor entró solamente con una toalla enredada a la altura de la cintura por lo que yo me sorprendí porque ninguna de las personas que entran a mi consultorio lo hacen con esa vestimenta. Me tenía sujetada con su mano izquierda y me encontraba agarrando por la espalda jalándome de la ropa y me jaló para acercarme hacia él y con su mano derecha agarró mi mano derecha y me dijo: ¡Toc… o qué, te da miedo!", relató la mujer.

La Volpe fue destituido del cargo y en 2016 declarado inocente.

'Cubo' Torres y la fiesta privada

Mexsport

El delantero Erick Torres se vio envuelto en un escándalo en 2015 cuando una mujer lo acusó de abuso sexual luego de que el "Cubo" organizara una fiesta privada en un motel.

La mujer acudió al encuentro y luego se quejó de haber sido intoxicada y presentaba lesiones en los brazos.

‘Estoy listo para ganarle al América’: Marco Fabián El refuerzo del FC Juárez compartió un desafiante video previo a enfrentar a las Águilas

Torres negó los hechos y hasta dijo que estaba dispuesto a cooperar con las autoridades correspondientes. Meses después el delantero fichó con el Houston Dynamo de la MLS y el club claró que el futbolista estaba libre de asuntos legales y le daba la autorización de participar en sus certámenes.

La fiesta de Dieter Villalpando

Mexsport

El caso más reciente fue el de Dieter Villalpando quien supuestamente acudió una fiesta con sus otros compañeros de equipo (Eduardo López, José Juan Vázquez y Alexis Peña) tras el clásico tapatío.

Juventus se aprovecha del débil Ferencváros en la Champions La Vecchia Signora goleó 4-1 al conjunto húngaro y casi amarran su clasificación a la siguiente ronda

Ahí una mujer lo acusó de un delito sexual y presentó una denuncia en la Unidad de investigación de delitos contra las mujeres y delitos por razón de género de la Fiscalía del estado de Jalisco. Dicho acto fue castigado y Dieter fue separado del equipo definitivamente.

LO MÁS VISTO EN PUBLIMETRO TV