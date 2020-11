Paul Ince criticó que Manchester United no fichara a Raúl Jiménez

Paul Ince, leyenda del Manchester United criticó que los Red Devils fichara a Edinson Cavani y Donny Van de Beek, en vez de Raúl Jiménez quien ya demostró que un delantero efectivo en la Premier League.

“Hay tantos jugadores por ahí que podrían haber entrado en ese equipo de Man United. Miren a Thomas Partey, Raúl Jiménez. La temporada pasada, el United necesitaba traer un delantero y fueron a buscar a Odion Ighalo de China, ¿De qué se trataba?”, declaró en entrevista para LadBrokes.

Parece que el delantero mexicano es del agrado de Paul, porque reiteró: ““Ve y gasta 40 millones de libras en Jiménez. Es un delantero probado, un goleador. Ya sabes, y luego van a buscar a Edinson Cavani, que difícilmente jugará”

Ince señaló que no comprende que se gastaran 40 millones de libras en Van de Beek y tenga tan pocos minutos de juego. “Han gastado 40 millones de libras en Donny van de Beek y no lo están jugando. No sé por qué lo firmaron. Quizás haya una situación en la que Pogba podría ir al final de la temporada y Van de Beek podría entrar, pero si has gastado 40 millones de libras esterlinas en un jugador, ¡lo pones! ponlo en el equipo”, dijo.

Por último criticó el sistema de reclutamiento del Manchester United y vaticinó que Ole Gunnar Solskjaer será criticado.

“El reclutamiento en el United ha sido muy, muy pobre. Siempre han tenido dinero para comprar jugadores. Si traes jugadores por esas grandes cantidades y no juegas con ellos, pero el equipo está ganando, entonces genial. Cuando no juegas con ellos y el equipo no está obteniendo resultados, la gente comenzará a cuestionar a Ole sobre el reclutamiento y los resultados. Esos dos factores combinados ejercerán presión sobre Ole. Reclutamiento y resultados".

Paul Ince jugó con los Red Devils de 1989 a 1995 y ganó dos Premier League, dos FA, una Copa de la Liga, Charity Shield, una Recopa de la UEFA y una Súper Copa de Europa. También fue seleccionado inglés y fue el primer jugador de color en ser capitán del Equipo de la Rosa.