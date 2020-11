Andrés Guardado rechazó opción para regresar al Atlas

Andrés Guardado no tiene pensado regresar al Atlas, así lo dio conocer el presidente del Grupo Orlegi Alejandro Irarragorri quien le hizo el ofrecimiento pero declinó argumentando temas personales y profesionales.

"No nada más lo hemos pensado, se lo hemos ofrecido, yo personalmente me senté con él, y él me explicó el contexto de su vida tanto personal como profesional, y a pesar de que entiendo de que tiene un gran cariño por Atlas, su afición y la ciudad, Guardado ha declinado venir a Atlas, lo entiendo y no es falta de amor y de cariño, es todo un contexto personal", dijo el directivo.

Guardado dejó al Atlas en el 2007 para comenzar la aventura europea en el Deportivo La Coruña, de ahí fue al Valencia, después al Bayer Leverkusen, PSV Eindhoven y ahora es parte del Betis.

