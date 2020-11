Jorge Campos revela que estuvo cerca de ir a Boca Juniors

Jorge Campos, uno de los jugadores más icónicos en el futbol mexicano tuvo la oportunidad de llegar a un grande de América.

El oriundo de Acapulco, Guerrero reveló en una entrevista que estuvo cerca de jugar con Boca Juniors, pero fue el alto costo de su contrato el que le impidió vestir la camiseta xeneize.

"Estuve a punto de jugar en Boca, en esa época hablaba todo el mundo 'deberías jugar en Boca', pues bueno yo decía, que vengan con la oferta. Pero era muy caro", indicó entre risas el acapulqueño, durante una entrevista con TyC Sports.

‘El Brody’ señaló que la magia que se vive en la casa de Boca Juniors es especial y eso le hubiera ayudado en su etapa como delantero.

"Me hubiera encantado, siempre que hay motivación de la gente, siempre que está cerca de ti, la vibra te ayuda a proteger tu portería y yo creo que ahí (estadio de La Bombonera) no me hubieran metido goles", remató.

Cabe recordar que el delantero Luis Hernández si portó la camiseta de Boca Juniors, aunque pasó sin pena ni gloria por Argentina.

