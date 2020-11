Rafael Nadal avanza a semifinales del Masters 1000 de París

El tenista español Rafa Nadal, remontó por 4-6, 7-5, 6-1 este viernes a su compatriota Pablo Carreño para acceder a semifinales en el Masters 1000 de París, a costa de las opciones del asturiano de estar en las Finales ATP, con el último billete finalmente para el argentino Diego Schwartzman.

Con un 6-0 en contra en duelos directos y sabedor de sobra de las cualidades del balear, Carreño sabía que necesitaba un partido perfecto. Así lo llevó hasta el desenlace del segundo set, donde se le escapó el partido y Nadal encontró la puerta a una semifinal que le medirá al alemán Alexander Zverev o al suizo Stan Wawrinka.

