Antes de ganar el PND, árbitra Lucila Venegas se sentía olvidada

Tras su designación como ganadora del Premio Nacional de Deportes, máximo galardón al que puede aspirar un deportista en México, la árbitra de futbol Lucila Venegas reconoce vivir una realidad que nunca antes había imaginado.

El teléfono no deja de sonar. Los mensajes a su celular caen como cascada, pero ella se mantiene con los pies bien fijos sobre la tierra: "porque en el aire no se avanza, solo cuando pisas, se avanza", asegura.

"Es un gran orgullo, un bocanada de aire fresco para mi carrera porque la verdad me sentía olvidada. Incluso después de ir al Mundial no fue una etapa fácil, pero estoy complacida, feliz y llena de responsabilidades porque esto no es un solo galardón por un evento aislado, sino un reconocimiento a mi trayectoria".

Lucila contendió por el mismo premio desde pasadas ediciones sin éxito, por lo que valora que en esta ocasión el jurado sí haya tomado una decisión a su favor, resultado que celebra como jalisciense y como mexicana. "Jalisco está en otro nivel. Somos la Capital Mundial del Deporte y en realidad somos semillero de deportistas. Considero que la competencia nos hace mejores porque no tienes a uno, sino a un montón que están detrás pisándote los talones, así que la competencia nos beneficia a todos, pero sí hace más complicado tener un reconocimiento por lo mismo".

Lucila, quien tiene en su palmarés participaciones en el Campeonato Mundial Femenil Sub-20 (2012), Juegos Panamericanos 2011, dos Mundiales femeniles Sub-17 (2014 y 2018), así como Juegos Olímpicos 2016 y Mundial femenil 2015, comparte este reconocimiento con su familia y amigos como Iván Ruiz, quien es su entrenador y forjador de talentos como Jessica Salazar, ciclista quien también este 2020 recibirá el Premio Nacional de Deportes.

"(Iván Ruiz) Me inspira, es una persona que inspira confianza, alegría y pasión. Recuerdo muy bien cuando le pedí que me ayudara a entrenar, y creó una metodología para mí, para un árbitro. ¿Qué estaría haciendo un entrenador de ciclismo entrenando a un árbitro? Pero es totalmente gratificante tener a alguien como él a un lado mío y compartir con Jessi (Salazar) y saber que esto va para más porque ellos también quieren más. Él siempre me alienta a pesar de que soy mujer y poder demostrar que las mujeres seguimos luchando y que independientemente del género, lo que vale más en una persona es su capacidad".

Finalmente, la jalisciense confía en que a futuro puedan llegar mejores cosas, alentada en reconocimientos como éste. "Ir a otro Mundial sería para mí ideal para culminar mi carrera y los Juegos Olímpicos podría decir que sé que vamos a estar ahí, pero seguimos a la espera de lo que pueda pasar, y para el 2023 estar en la lista de árbitras para el Mundial de Futbol".

