¡Increíble! Peleador de UFC sufre terrible corte en oreja

Una increíble imagen se pudo ver en la pelea de la función UFC Fight Night 182 cuando al peleador estadounidense Ramiz Brahimaj se le desprendió la oreja producto de la tremenda paliza que estaba recibiendo de Max Griffin.

El constante castigo a la zona ocasionó que el hélix de la oreja izquierda de Brahimaj quedara colgando y el referí tuvo que detener la pelea en el tercer round y Griffin fue declarado ganador. Mira el video:

🤢 #UFCVegas13 is LIVE TONIGHT on @espn at 10pm ET pic.twitter.com/dUbmcIyi6g

— danawhite (@danawhite) November 8, 2020