Quarterback de Washington se rompe un tobillo

Una nueva lesión de gravedad se presentó en la NFL. Ahora fue el quarterback titular de Washington Football, Kyle Allen, quien se fracturó un tobillo, durante la Semana 9.

En el segundo cuarto Allen fue derribado por la espalda, por Jabrill Peppers, de los Giants de Nueva York; sin embargo, su pie se atoró entre el pasto y el rival lo que provocó la fractura.

Kyle Allen gets leg whipped by Jabrill Peppers. Allen is being helped off the field. Doesn't look good the way his leg bent. #WashingtonFootball #TogetherBlue pic.twitter.com/2qokHNUUZZ

— Justin Groc (@jgroc) November 8, 2020