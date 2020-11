'¡A mi nadie me calla!', Gignac se engancha con Faitelson

El francés André-Pierre Gignac se enganchó en una discusión en la red social twitter con el periodista David Faitelson cuando este lo criticó porque Tigres no pudo ganarle al Atlas el sábado pasado en el estadio Universitario.

Gignac tuiteó una queja contra los árbitros de una jugada al final del primer tiempo la cual consideró que debió haber sido revisada en el VAR y era el 2-0 para los felinos.

"No es justificación por el mal juego que dimos, pero aún así se puede ganar. Era el 2-0 y el pase directo a la liguilla. ¿Por qué no revisaron el Var? No tengo la costumbre de quejarme en las redes pero hay un límite!", escribió la figura europea.

Dicho escrito fue comentado más tarde por el periodista David Faitelson quien le recomendó mejor quedarse callado ya que más allá del arbitraje, Tigres no pudo ganarle a un equipo de menor nivel como el Atlas.

"Gignac: mejor quedarse callados. No le pudieron ganar en casa a un equipo que juega en la Liga MX, pero que en realidad 'pertenece' a la Liga de Expansión. Quejarse del árbitro o del VAR no esta al nivel de tu gran capacidad profesional ni tampoco del club que representas".

Fue cuando el francés se enganchó y le respondió: "A mi nadie me calla…si quiero sacar lo que tengo adentro en las tripas lo voy hacer una y mil veces!!".

