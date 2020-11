Angélica Fuentes habló del 'secretito' con el que Vergara la amenazó

View this post on Instagram

🇲🇽 Durante casi cuatro años fui acosada, difamada, intimidada y desprestigiada públicamente de una forma despiadada. Hubo calumnias, demandas, mentiras y acusaciones falsas que jamás desearía a nadie y mucho menos a una mamá. Trataron de quebrar mi espíritu y no pudieron. En algún momento, cuando mis hijas sean más grandes, se darán cuenta de que tienen una mamá a la cual trataron de destrozar, pero no lo lograron. Al contrario, mi luz se hizo más intensa. Todos tenemos dificultades, retos y cambios en la vida; todos experimentamos circunstancias que no podemos controlar, pero sí podemos controlar la actitud con la que las enfrentamos. Mi libro Dos millones de huevos es una prueba de ello. Disponible en https://bit.ly/38iCJnX 🇺🇸 For almost four years I was harassed, intimidated, and publicly discredited in ruthless ways. There was slander, lawsuits and lies that I would not wish on anyone, and never on a mother. They tried to break my spirit, but they couldn't. At some point, when my daughters get older, they will realize they have a mother whom others tried to destroy, but failed. Quite the opposite, my light became brighter. We all have difficulties and challenges in life; We all experience circumstances we can’t control, but what we can control is the attitude we face them with. My book Dos millones de huevos proves it. https://amzn.to/3mmLNfd #Libro #AngélicaFuentes #mindfulness #woman #enterpreneur

A post shared by Angelica_Fuentes (@angelicafuentes63) on Nov 9, 2020 at 9:04am PST

"Cuando él (Jorge Vergara) le dice a mi abogado que si no le entrego las acciones, que si no firmo todo lo que él quería que firmara, me iba a meter a la cárcel, me va a quitar a las niñas… entonces tiene un pequeño secretito que nada más él y yo sabemos. Lo primero que pensé fue: ¿qué secretito? A la mejor nos grabaron en la cama… hubiera sido peor para él", contó en el programa La Saga de la periodista Adela Micha.