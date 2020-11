Chicos malos Dennis Rodman, Metta World Peace, Mike Tyson y Zab Judah se reúnen

¡Qué foto!

Los "Chicos Malos" Dennis Rodman y Metta World Peace, ex jugadores de la NBA, y Mike Tyson y Zab Judah se reunieron en un gimnasio de Brooklyn donde pasaron un divertido momento según presumió el ex jugador de los Indiana Pacers.

Al parecer Rodman, World Peace y Judah visitaron a "Iron" Mike previo a la pelea que tendrá ante Roy Jones Jr. el próximo 28 de noviembre. "Un gran rato con algunos perros de verdad", escribió quien se llamara Ron Artest.

En una de las fotografía se puede apreciar a World Peace, Judah y Tyson prestando atención a las palabras del ex "Bad Boy" Dennis Rodman: "Cuando Dennis habla hay que escucharlo", mencionó World Peace.

Artest recordó que alguna vez utilizó el número 91 en su jersey motivado por Rodman y reiteró que pasaron un gran momento.

When Dennis talks , listen. Man. I changed my number to his number 91. I wanted DPOY in the jersey so bad … I didn’t even realize to right now , 91 , suspension, in Detroit wearing a real @DetroitPistons jersey number. Zab and Mike .. Brooklyn . What a day !!!!! pic.twitter.com/78NpxrXT54

