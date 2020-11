Ex agente de Griezmann asegura que Messi es el régimen del terror en Barcelona

Lionel Messi manda en el Barcelona a base del terror, así lo evidenció Erick Olhats, ex representante del francés Antoine Griezmann, quien ha sido uno de los principales afectados con las actitudes del argentino.

Olhats fue agente del galo hasta el 2016, pero sigue en estrecha relación con él, y en entrevista con la revista "France Football" reveló cómo es que se comporta la llamada Pulga al gerenciar el vestuario del Barca. "Es el régimen del terror, están con él o contra él, así de sencillo", mencionó.

Fue más específico al decir que Messi es "es el rey y el emperador, Messi lo controla todo. Cuando Antoine llegó no lo vio con buenos ojos, no lo hizo sentir bienvenido, apenas le dirigía la palabra y no sabía por qué, él no tenía problemas con Messi".

Por esa razón, el adaptarse al Barcelona fue muy complicado para el francés, "era evidente. El club está enfermo, pero Antoine no entrará en conflicto, él lo que quiere es jugar". Las declaraciones se dan en el momento en que parece que las relaciones del francés y el argentino han mejorado, ya que el delantero campeón del mundo, al fin se ha ganado la titularidad.