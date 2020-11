VIDEO: John Rahm consigue un hoyo en uno sobre el agua

El golfista español John Rahm se lució este martes al conseguir un extraordinario hoyo en uno durante los entrenamientos del Masters de Augusta 2020.

Rahm se encontraba en el hoyo 16 y realizó un tiro que parecía imposible, ya que hizo que la pelota pasara sobre el lago haciendo tres “patitos” y luego recorrió el green hasta llegar a su destino.

El tiro fue tan espectacular que provocó los alaridos de los presentes en el Ausgusta National y la felicidad del propio John. Es el segundo hoyo uno que consigue el español ya que este lunes hizo uno en el hoyo 4.

From pond to pin! Rahm skips to a hole-in-one on No. 16 at #themasters pic.twitter.com/JNNPWgW9OP

— The Masters (@TheMasters) November 10, 2020