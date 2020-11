Césc Fábregas recuerda que Carlos Vela era 'el hombre del mañana'

"Si Carlos Vela no ha sido más, es porque no ha querido", fueron la palabras con las que Césc Fábregas se refirió al mexicano al que tuvo de compañero en el Arsenal.

"Para mí Carlos (Vela) es de los jugadores con mejor definición con los que he jugado jamás, lo tengo clarísimo y lo vi en el Arsenal, lo vi en la Real, lo vi cuando se fue cedido al Celta, lo veo ahora en la MLS. No tengo ninguna duda de que Carlos ha sido un fenómeno y si no ha sido más ha sido porque él no ha querido y eso siempre se lo he dicho", dijo el español en entrevista con Marca Claro.

Fábregas recordó algunos momentos que vivió con el "Bombardero", a quien le llamaba la atención por dejar las cosas para el mañana.

"Carlos es amigo mío y es de esas personas con las que he hablado muchísimo. He tenido tantas conversaciones con él […] para mí era como mi hermanito pequeño. Siempre decía 'bueno, ya, mañana'… el 'mañana' que siempre se dice de los mexicanos, pasaba el mañana y yo le decía 'no, Carlos, no se tiene que hacer mañana, se tiene que hacer hoy'.. se lo repetí varias veces, y bueno, aún así ha hecho una carrera muy buena", relató.

LO MÁS VISTO EN PUBLIMETRO TV