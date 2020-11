Cristiano Ronaldo anota su gol 102 con Portugal y se pone a siete del récord

Cristiano Ronaldo está muy cerca de convertirse en el máximo goleador a nivel selecciones luego de conseguir su tanto 102 con Portugal en el amistoso frente a Andorra, y se puso a siete de la marca de Ali Daei de Irán.

Portugal goleó 7-0 a Andorra en uno de los muchos amistosos celebrados en Europa, con victorias también de Alemania, Bélgica e Italia, mientras que Francia cayó en casa (0-2) ante Finlandia.

El cuadro luso arrasó a su humilde rival en el Estadio da Luz de Lisboa, reservando a Joao Félix y Cristiano Ronaldo para la traca final. Al descanso ya mandaba el cuadro local con un 2-0 que ampliaron Paulinho y las estrellas lusas. La del Atlético de Madrid, Félix, alargó su buen momento en la Liga rematando el 7-0.

JUGADOR PAÍS GOLES

1.- Ali Daei Irán 109

2.- Cristiano Ronaldo Portugal 102

3.- Ferenc Puskas Hungría 84

4.- Kunishige Kamamoto Japón 80

5.- Godfrey Chitalu Zambia 79

Feliz por atingir mais uma marca histórica com as cores do nosso país! 🇵🇹👏🏽

𝟏𝟎𝟎° 𝐕𝐈𝐓Ó𝐑𝐈𝐀 𝐈𝐍𝐓𝐄𝐑𝐍𝐀𝐂𝐈𝐎𝐍𝐀𝐋!💪🏽 pic.twitter.com/F7wK9wMKnT

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 11, 2020