El director de la escudería Williams de F1 da positivo a Covid-19

El Covid-19 continúa golpeando a la Fórmula 1.

Este miércoles se anunció que el director de la escudería Williams, Simon Roberts, dio positivo al Covid-19, previo al Gran Premio de Turquía.

Así lo anunció el equipo de Fórmula 1 a través de un comunicado.

"El resultado del test realizado a Simon el lunes en el marco del procedimiento regular de detección era negativo, pero después de haber tenido síntomas leves se hizo un nuevo test esta mañana (del miércoles) y el resultado ha sido positivo", precisa Williams en un boletín.

De acuerdo al comunicado, Roberts no ha estado en contacto estrecho con ningún miembro del equipo de carrera y la escudería podrá correr con normalidad en Turquía.

El dirigente guardará diez días de aislamiento en Gran Bretaña y ejercerá sus funciones a distancia este fin de semana.

Simon Roberts no es la primera figura del 'paddock' de la F1 en dar positivo al coronavirus. Desde que la temporada arrancó en julio, los pilotos de Racing Point, Sergio Pérez y Lance Stroll, se han perdido carreras por el covid-19. Miembros de la escudería Mercedes y personal de los circuitos se han visto también afectados a lo largo de la temporada.

Williams Racing can confirm that Acting Team Principal Simon Roberts has tested positive for COVID-19 prior to travelling to Istanbul for this weekend’s Turkish Grand Prix.

Full story 👇#TurkishGP 🇹🇷 | #WeAreWilliams 💙

— Williams Racing (@WilliamsRacing) November 11, 2020