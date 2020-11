Herrera pide a Montes que piense bien su decisión de retirarse del Tri

Héctor Herrera le envió un mensaje a Luis Montes quien hace unos meses toma la decisión de retirarse de la selección mexicana de futbol argumentando pocas oportunidades y preferir dar paso a nuevas generaciones.

"Yo nada más le diría que lo pensara bien, si vale a pena la decisión por la cual dejó la selección. Si es así está en todo su derecho de hacer lo que crea que sea mejor para él y su familia", dijo "HH" en el programa Futbol Picante de ESPN.

Aseguró que la decisión del "Chapito" es muy respetable: "Ya son decisiones personales que cada uno toma para bien propio o porque cree que es lo mejor. El profe (Gerardo Martino) lo comentó, el 'Chapito' dejó claro que quería dar oportunidad a los jóvenes y que se sentía tranquilo".

Finalmente recalcó que para él siempre ha sido un orgullo vestir la playera verde y representar a México.

"Para todo jugador el sueño máximo es jugar en la selección. He tenido la oportunidad de jugar tantos años en la selección y la verdad es que no me canso ni me cansaré de seguir defendiendo los colores de mi país. Eso un orgullo y lo máximo que te debe pasar como jugador".

LO MÁS VISTO EN PUBLIMETRO TV