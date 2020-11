Niega Bronco Liguilla con aficionados y pone en duda el 2021

El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, 'el Bronco', negó la posibilidad de que la liguilla se juegue con gente en los estadios, al calificar de irresponsables a los ciudadanos.

“Cero, si no bajan los contagios, para que se les quite lo irresponsable a la sociedad. No habrá (gente en los estadios) pero si son responsable y bajan, puede ser”, mencionó.

El Bronco acudió al Volcán para el inicio de una campaña en contra del Covid-19, en la que el club felino donó un millón de cubrebocas.

Ahí mismo mencionó que una reapertura de estadios para el Clausura 2021 dependerá del comportamiento de la afición con las medidas sanitarias.

“Me gustaría que hubiera, pero eso depende de la afición, de la raza que se ponga cubrebocas, que no haya contagios, que le ayudemos al Inge, con posibilidades de ser campeón y vamos a ayudarles”, mencionó.

