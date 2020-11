A Ayón no le interesa jugar en la selección porque 'no tiene pies ni cabeza'

Gustavo Ayón fue claro: no le interesa jugar con la selección mexicana para la segunda ventana de los clasificatorios FIBA Americup 2022 que se jugarán del 27 al 30 de noviembre y a los cuales México seguirá participando pese a la suspensión que pesa sobre Ademeba.

"Me voy frustrado, con hambre por lo que sucedió, por no haber logrado el objetivo que nos habíamos planteado. Estoy casado con este proyecto. Si tengo la oportunidad de venir a jugar lo voy a hacer sin pensarlo", @AyonGustavo #LNBP pic.twitter.com/m0XWuL34Vq — Sergio Meléndez (@SerMelendez) November 12, 2020

"Es una situación que no tiene ni pies ni cabeza. No puedes organizar una selección en 15 días. No tienes entrenador, convocatoria, no se sabe quien va a ser el que va a dirigir, gestionar todo el tema de la selección. Sinceramente no me interesa un proyecto así porque no tiene futuro", declaró el "Titán".

Sobre la selección: "Es una situación que no tienes pies, ni cabeza. No puedes organizar una selección en 15 días. No hay entrenador, convocatoria, no se sabe quien va a gestionar el tema selección. Sinceramente no me interesa un proyecto así porque no tiene futuro": @AyonGustavo pic.twitter.com/7OtN1bX5ej — Sergio Meléndez (@SerMelendez) November 12, 2020

Luego de la renuncia de Xóchitl Lagarda a la presidencia de Ademeba, el organismo convocará a elecciones para elegir a su nueva cabeza y entonces sí, armar al equipo que enfrentará próximamente a Estados Unidos y Puerto Rico en Washington.

"Creo que es momento de hacer un cambio generacional, de fusionar esa experiencia de grandes jugadores como Jorge Gutiérrez, Héctor Hernández, Paco Cruz, Juan Toscano que están su momentos importantes, con jóvenes como Bryan Ceballos, Gael Bonilla, y otros, y hacer un proyecto bien. Lo único que vamos a provocar es afectar el autoestima de todos esos jóvenes que por primera vez van a la selección y se encuentren con una situación nada agradable para estar representando a 125 millones de habitantes, a México", recalcó.

Por otra parte, Ayón dijo que se siente decepcionado por no haber llegado a la final de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP) con los Astros de Jalisco, pero que está dispuesto a quedarse en el equipo y trabajar duro para conseguir el objetivo.

"Me sentí muy bien, arropado por la directiva, por Sergio (Valdeolmillos) y los jugadores. Desde que llegué me hicieron parte de ellos, como si estuviera en casa. Me voy frustrado, con hambre por lo que sucedió, por no haber logrado el objetivo que nos habíamos planteado. Estoy casado con este proyecto para venir a jugar, estar presente en algún partido, de ser parte del desarrollo del basquetbol en Jalisco. Si tengo la oportunidad de venir a jugar lo voy a hacer sin pensarlo".

Sobre el arbitraje en el segundo juego de la final de zona ante Aguacateros de Michocán donde los árbitros lo cargaron de faltas antes del entretiempo, se limitó a decir que nunca había vivido una situación así en su carrera pero que son cosas que pasan y eso no te puede desconcentrar.

LO MÁS VISTO EN PUBLIMETRO TV