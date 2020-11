Futbolista danés marca golazo al estilo de los Supercampeones

Nicolai Geertsen, del Lyngby de la Primera División de Dinamarca, seguramente competirá por el Premio Puskas, al mejor gol del año, tras el tanto que consiguió ayer en la Copa de Dinamarca.

En un tiro de esquina, Geertsen remató de chilena, el balón se estrelló en el travesaño pero el rebote salió hacia donde estaba él, por lo que con una rápida reacción remató de media tijera para conseguir el gol. Una anotación digna del anime Los Supercampeones por su espectacularidad y fantasía.

Another Puskas contender 🤯

Nicolai Geertsen volleyed home the rebound from his own bicycle kick during a Danish Cup match!

(via @LyngbyBoldklub) pic.twitter.com/QAsTmsMqWI

— ESPN FC (@ESPNFC) November 12, 2020