¿Podrás jugar con Dua Lipa y Hamilton en el FIFA 21?

¿Qué les parecería jugar FIFA 21 utilizando como jugadora a nada menos que Dua Lipa? Bueno, parece que pronto podrán hacerlo ya que reportes aseguran que varias celebridades serán agregadas al título de EA Sports.

La noticia surgió debido a que recientemente se liberó un nuevo parche para la versión para PC del juego, y los dataminers rápidamente se pusieron manos a la obra para analizar su contenido y descubrieron que hay incluidas varias celebridades como la mencionada cantante británica, David Beckham, Lewis Hamilton, Lamar Jackson, Joel Embiid y más. Pueden ver los nuevos rostros a continuación en el video de @NonoLoko10 y en el tuit de @TheMeridianSS.

📍FIFA 21 users can now play as Dua Lipa as part of the game’s latest update. The latest instalment of the series was released last month. A host of celebrities have joined the ‘FIFA Volta’ mode. Lipa, features alongside Lewis Hamilton, David Beckham and DJ Snake. #TMSSNews pic.twitter.com/d5cH3NSehN

— The Meridian Sports Show (@TheMeridianSS) November 12, 2020