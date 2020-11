"La Selección es más importante que cualquier elemento", Gerardo Martino

Gerardo Martino, al ser cuestionado por la ausencia de Carlos Vela de las convocatorias de la Selección, el ‘Tata’ fue contundente al señalar que es decisión del jugador su ausencia.

“Estamos hablando de la Selección Nacional de México de Fútbol, eso es lo más importante y más grande que cualquiera de los componentes que hoy estamos: cuerpo técnico, jugadores, dirigentes, y como tal, las gestiones que un entrenador hace tienen un inicio y un final, después la respuesta es de los futbolistas, totalmente en libertad y de acuerdo a su idea.

“Las reglas del juego se ponen en el inicio de un proceso. Fui tomando contacto con cada uno de ellos, algunos personalmente, otros por teléfono y les fui contando un poco cómo era el inicio de este proyecto, esto pasó hace dos años atrás y a partir de ahí, como siempre dije, el hecho de decir estoy o no estoy, está en su persona, nada más que eso”, aseguró Martino.

“La Selección mexicana es más grande que cualquier componente que está, jugadores y cuerpo técnico” Gerardo Martino, DT de la Selección Mexicana, sobre el tema de Carlos Vela. @Publisport_MX pic.twitter.com/fsBl2sKGRL — Iván Navarro (@ivan_zadquiel) November 13, 2020

Por si no lo viste Revelan video de Mohamed Salah rompiendo protocolo sanitario en fiest

También dijo que Javier Hernández si es convocable, por lo que su caso como el de Carlos Vela no deben estar en el mismo puesto.

“La realidad es que tenemos que hablar de esta convocatoria en particular. Con lo de Carlos está todo dicho, no son cuestiones similares. Javier es un futbolista convocable y yo decidí que los que tenían que venir eran Henry (Martin), Raúl (Jiménez) y Alan (Pulido), quien no pudo venir porque estaba lesionado. No he hablado nada con Vela, no tengo nada que aportar nuevo”, sentenció.

"Javier Hernández es un jugador convocable, en el caso de Carlos Vela es diferente. No es justo poner las dos situaciones en el mismo puesto" @Publisport_MX pic.twitter.com/NDX87gSwUK — Iván Navarro (@ivan_zadquiel) November 13, 2020

Publimetro te recomienda

¿Con qué personajes de Disney se identifica Memo Ochoa? El portero del América lo señaló durante un video promocional