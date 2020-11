Usain Bolt asegura que Cristiano Ronaldo ¡es más rápido que él!

Usain Bolt, quien fue el hombre más rápido del mundo, aseguró que en la actualidad, Cristiano Ronaldo sería más veloz que él, pese a ostentar los récords mundiales de 100 y 200 metros lisos.

"¿Quién es el más rápido? Cristiano, con toda seguridad. Sigue en activo y trabaja muy duro", señaló el ex atleta jamaicano al diario Marca de España. Además, no dejó pasar la oportunidad de elogiar al atacante luso. "Para mí, es un súper atleta. Siempre está en la cima de su deporte".

Usain Bolt reconoció que a veces echa de menos el atletismo, disciplina que le dejó gratos recuerdos. "Intentar ser el mejor del mundo es lo que me hacía continuar. La gente tiene que ver por lo que tuve que pasar y entender que no era fácil, que realmente era un desafío".

El multimedallista mundial y olímpico es un fiel aficionado al futbol. Incluso, meses atrás incursionó en el balompié de forma profesional, siendo Australia el país que presenció eso. "En Europa hubiera podido llegar a ser un buen jugador de futbol de no haberme dedicado al atletismo, pero en Australia fue solo una aventura y quería estar lejos de los focos".

Finalmente, la leyenda jamaicana habló de todo lo que se ha vivido en este 2020, y no específicamente de la pandemia por el coronavirus, sino de todos los movimientos que luchan por la igualdad.

"Es algo muy grande y es trágico que siga sucediendo. Es algo que ves y que me preocupa porque soy un hombre negro, así que me preocupa. Pero en mis días en el mundo del atletismo no lo vi mucho. Sí un poco, pero no mucho. Estoy preocupado viendo lo que pasa en el mundo. Esperemos que seamos capaces de descubrir cómo trabajar y mejorar la situación", concluyó.

