Abraham Ancer sigue maravillando en el Masters de Augusta

Abraham Ancer firmó una gran actuación en la tercera ronda del Masters de Augusta, por lo que este domingo saldrá desde la segunda posición a buscar el título en el prestigioso torneo de gol.

El deportista mexicano consiguió este sábado una tarjeta de 69 golpes, por lo que se pone a cuatro del líder y número uno del mundo, Dustin Jhonson, quien partirá como favorito mañana; sin embargo, el golfista azteca hará lo posible por coronarse y seguir ampliando su historia.

Ancer now 12 under par with a skillful birdie on No. 16. #themasters pic.twitter.com/HLA1yjWhsF

— The Masters (@TheMasters) November 14, 2020