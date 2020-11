‘Checo’ Pérez suma su mejor clasificación en el Gran Premio de Turquía

Sergio Pérez continúa demostrando que quiere mantenerse en el máximo nivel con base en resultados y esta tarde consiguió su mejor clasificación en Fórmula 1 al quedar cerca de la pole position en el Gran Premio de Turquía

Tras dos banderas rojas, una larga espera y, sobre todo, una tarde de sorpresas, ‘Checo’ clasificó en el tercer puesto, por lo que se acerca una vez más a su sueño de sumar otro podio en el Gran Circo.

Las duras condiciones provocadas por la lluvia provocaron que una clasificación atípica, pero que el piloto mexicano sacó sus habilidades para conseguir un buen lugar de largada.

"¡Un gran resultado para el equipo, algo que realmente no esperábamos! Definitivamente prefiero la P3 a la P2, creo que mañana en la salida será una buena diferencia", aseguró Pérez tras la calificación.

Perez flies through on intermediate tyres with a 1:52.037 🔥

Despite this little spin 🌀#TurkishGP 🇹🇷 #F1 pic.twitter.com/Q8CFiIYrvR

— Formula 1 (@F1) November 14, 2020