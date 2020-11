Réferi es tacleado por jugador de los Jaguars

Los árbitros de la NFL están expuestos a tener un incidente con los jugadores debido a que es un deporte de contacto, tal y como pasó durante el juego de la Semana 10 entre los Green Bay Packers y Jacksonville Jaguars.

Iniciando el segundo cuarto, Aaron Rodgers mandó un pase a Marquez Valdes-Scantling. El safety de los Jaguars, Jarrod Wilson, intentó interceptar al corredor de los Packers, pero en su camino se encontró con un réferi.

En la transmisión se pudo apreciar como él árbitro fue empujado por Wilson, ya que se cruzó en su trayectoria, por lo que ya no pudo atrapar a Valdes-Scantling, quien terminó anotando.

Los Jaguars iban ganando 3-0 el partido, pero con esta acción le dieron la vuelta al marcador, temporalmente.

.@AaronRodgers12 lets it fly to Marquez Valdes-Scantling for a 78-yard @packers touchdown! @MVS__11 #GoPackGo

📺: #JAXvsGB on FOX

📱: NFL app // Yahoo Sports app: https://t.co/6yCTrUNGY8 pic.twitter.com/9Tb7gTNcKl

— NFL (@NFL) November 15, 2020