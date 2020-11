Robert Downey Jr. le ‘da una mano’ a los Steelers para que lleguen a 9-0

Los Pittsburgh Steelers son el único equipo invicto en la temporada 2020 de la NFL con una marca de 8-0; sin embargo, Robert Downey Jr. le pidió a Cameron Heyward que lleguen a 9-0 este domingo, cuando enfrentan los Cincinnati Bengal.

El actor que dio vida a Iron Man en el universo cinematográfico de Marvel grabó un video en el que luce el jersey de juego que le envió Heyward.

“Mister Heyward, Cam. Ya era tiempo, no sabía que este era un jersey de juego, pero vamos por la marca 9-0”, dijo Robert Downey Jr.

De igual forma sellado. “Pienso que Iron Head va a necesitar una mano de Iron Man, así es cómo lo vamos a hacer, hermano”. Mientras decía esto mostraba el guante de Iron Man con las gemas del infinito.

.@CamHeyward is getting a marvelous gift after sending @RobertDowneyJr his game-worn jersey 🙌 #HereWeGo pic.twitter.com/t6giWrt5W6

— Pittsburgh Steelers (@steelers) November 15, 2020