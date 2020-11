César Montes se suma a las bajas del Tricolor

La Selección mexicana de futbol tiene otra baja para el duelo que sostendrá este martes ante su similar de Japón, en Austria. Se trata del defensa del Monterrey, César Montes.

“El jugador refirió molestia en la zona inguinal derecha, diagnosticada clínicamente y con apoyo de estudios de ecografía y resonancia magnética, lo que no le permitió seguir con las actividades”, informó la dirección general deportiva.

El Cachorro Montes concluirá su recuperación con los Rayados, por lo que viajará mañana de regreso a México.

Además de César, Gerardo Martino no podrá contar ante los nipones con Héctor Herrera, quien volverá a España para ser evaluado por el Atlético de Madrid.

También están en duda Jesús Tecatito Corona y Jonathan dos Santos. El Tata Martino aclaró que si los jugadores no están al 100% no tendrán actividad con el Tricolor ya que no los arriesgará.