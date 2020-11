El cubano Ulysses Díaz bate el récord con el nocaut más rápido en peleas a puño limpio

El cubano Ulysses Díaz noqueó el sábado a su oponente Donelei Benedetto tres segundos después de que sonara la campana en el Bare Knuckle Fighting Championship 1 en Miami.

Díaz se abalanzó sobre Benedetto con un jab de izquierda antes de lanzar un gancho de derecha, lanzando a su oponente a la lona, y logrando el KO más rápido en la historia de este deporte.

The fastest knockout in bare knuckle history was delivered last night, as Ulysses Diaz knocked out his unfortunate opponent, Donelei Benedetto, in an incredible THREE seconds 😵💥

📹 Via: @bareknucklefc pic.twitter.com/LN2kF3YGBt

— Oddschanger (@Oddschanger) November 14, 2020