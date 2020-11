México no contará con Herrera, 'Tecatito' y Dos Santos para juego ante Japón

La selección mexicana de futbol tendrá tres bajas de cara a su duelo amistoso frente a Japón. Se trata de Jesús Manuel Corona, Héctor Herrera quien regresará con el Atlético de Madrid para ser evaluado de su lesión y Jonathan dos Santos.

"Los elegiremos bajo dos conceptos, primero que los que jueguen estén al cien por ciento y segundo no correr ningún tipo de riesgo con los futbolistas. Son partidos importantes, pero amistosos. Tenemos como prioridad que jueguen con nosotros, pero que lleguen bien con sus clubes", comentó el entrenador Gerardo Martino en conferencia de prensa.

Sobre las molestias del "Tecatito" Corona, Martino dijo que el cuerpo médico lo está tratando y de no estar en condiciones no arriesgará. Será hasta mañana previo al choque con Japón que se decida si juega o no.

Sobre Héctor Herrera mencionó: "Evaluaremos el tema, si no está en condiciones de jugar, no tiene caso que siga con nosotros".

Martino no hará muchas rotaciones y aseguró que dará oportunidades a otros jugadores, también aseguró que la lucha por un lugar es fuerte, así como algunos juegan mucho otros lo hacen poco y unos más nada.

"El concepto del partido de mañana va a ser parecido al del anterior, sin tantas modificaciones, seguramente habrá algunas. Trataremos de dar minutos como pasó con Orbelín (Pineda), Uriel Antuna y ahora con otro jugador que no ha tenido oportunidad", aseguró.

