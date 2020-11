México se despide del 2020 con duelo ante Japón

La selección mexicana de futbol se presenta este martes en Austria para enfrentar a Japón en el que será el último partido del Tricolor del año del 2020, actividad que empezó tarde por la pandemia del coronavirus pero que les dio tiempo de afrontar otros cuatro partidos con saldo de tres victorias ante Guatemala, Países Bajos y Corea del Sur, y un empate ante Argelia.

Para este compromiso ante los nipones, Gerardo "Tata" Martino tendrá dos bajas importantes en las figuras de Héctor Herrera y César Montes, de quienes se tomó la decisión de enviarlos de regreso a casa para recuperarse de sus lesiones. "HH" presentó una lastimadura en el bíceps femoral del muslo izquierdo mientras que Montes tuvo una molestia en la zona inguinal derecha.

"La parte organizativa y médica de la delegación ha trabajado a destajo para evitar inconvenientes y para que en la nueva normalidad podamos tener concentraciones adecuadas", Gerardo Martino

"(A los titulares) los elegiremos bajo dos conceptos, primero que los que jueguen estén al cien por ciento y segundo no correr ningún tipo de riesgo con los futbolistas. Son partidos importantes, pero amistosos. Tenemos como prioridad que jueguen con nosotros, pero que lleguen bien con sus clubes", declaró el estratega.

El partido que se celebrará en Graz estará marcado porque justo este martes iniciará un toque de queda en Austria impulsado por el gobierno de ese país para contener la ola de contagios por Covid-19 entre sus habitantes.

Las autoridades sanitarias anunciaron un estricto programa de confinamiento para sus más de ocho millones de habitantes entre las que destacan exámenes a grupos sociales como el docente para regresar a la "normalidad" el 7 de diciembre.

También se anunció el cierre de comercios no esenciales, escuelas, restaurantes, hoteles, bares, teatros y deportes. Las actividades deportivas profesionales se mantendrán.

"Sabemos las nuevas medidas que hay en Austria. Hasta ahora en el tema logístico nadie nos ha ocasionado ningún contratiempo. Las cosas fueron sucediendo, no son contratiempos, son lógicas de los tiempos que se viven y son propiedad del mundo, no son de Corea, Japón o México. En el mundo se suspende alguno que otro partido, o jugadores no pueden actuar. Nosotros tomamos los recaudos necesarios", dijo el "Tata" sobre el tema.

En cuanto a los japoneses se trata de un equipo dirigido por Hajime Moriyasu y liderados por el extremo de 25 años Takumi Minamino, quien juega en el Liverpool, y el joven Takefusa Kubo, volante fichado por el Real Madrid el año pasado y cedido al Villarreal. La última vez que ambos países se vieron las caras fue en la Copa Confederaciones del 2013.

ÚLTIMOS CINCO PARTIDOS ENTRE MÉXICO Y JAPÓN

FECHA RESULTADO JUEGO

22/jun/2013 Japón 1-2 México Copa Confederaciones 2013

16/jun/2005 Japón 1-2 México Copa Confederaciones 2005

5/feb/2000 Japón 0-1 México Amistoso

31/may/1998 México 2-1 Japón Amistoso

29/may/1996 Japón 3-2 México Kirin Cup

Japón vs México

14:00 hrs.

