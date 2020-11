Peleadora de MMA castiga a ladrón que le robó su celular

Brisa, una peleadora argentina de artes marciales mixtas, tuvo que poner en práctica sus habilidades para someter a ladrón que la despojó de su celular en las calles de Mar del Plata.

La joven de 20 años salía de su trabajo, el pasado 10 de noviembre, cuando el sujeto le arrebató de las manos el celular.

Luis Suárez da positivo por coronavirus

'Canelo' Álvarez paga terapia de niña para que pueda volver a caminar

Un grupo de repartidores evitaron que el ladrón escapara y Brisa lo alcanzó para aplicarle una llave en el cuello hasta que llegó la policía.

"Ojalá que este pibe no robe nunca más. Yo tengo la suerte de que me sé defender porque estudié MMA, pero no quiero que le pase a nadie más. Estoy orgullosa de cómo actué y no me arrepiento de haberlo hecho”, declaró al programa Nosotros a la mañana de Eltrece.