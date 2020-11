Ryan Reynolds compra equipo de futbol británico

Los actores Ryan Reynolds y Ron McElhenney incursionarán en el mundo del futbol después de que recibieron la autorización para comprar uno de los equipos más viejos de Gales, el Wrexham AFC.

En la propuesta de los actores a Wrexham Supporters Trust (WST) destacaba un inyección inmediata de 2-2 millones de libras. Necesitaban el 75% del apoyo de los seguidores para que se realizara la compra y al final obtuvieron el 98.2%.

"Como tal, sujeto al acuerdo final, la liga y la confirmación de la FA, RR McReynolds Company, LLC tomará el control del 100% de Wrexham Football Club Limited de la WST. Ambas partes procederán ahora a ultimar los detalles de la adquisición y actualizaremos a los partidarios de Wrexham tan pronto como podamos", informó el club en un comunicado.

El intérprete de Deadpool quiere convertir al equipo de 156 años en “una fuerza global” y cuyo principal objetivo es recuperar el brillo de épocas pasadas para poder escalar divisiones; ya que se encuentra en la quinta división del futbol británico desde 2008.

A message from our owners-elect…

Welcome to Wrexham AFC, @RMcElhenney and @VancityReynolds 🥳

🔴⚪️ #WxmAFC pic.twitter.com/ho1vV8cvry

— Wrexham AFC (@Wrexham_AFC) November 16, 2020