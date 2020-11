"El perico no se saca, se mete”, así respondió Chávez Jr. a Berlanga

Las polémicas declaraciones de Julio César Chávez Jr. no terminan. En esta ocasión, el "Junior" respondió a las burlas del pugilista Edgar Berlanga, después de que lo retó y arremetió que le "sacará todo el perico" a golpes.

Chávez Jr. no tardó en responderle a través de sus redes sociales, donde aclara que "hay un boxeador que me retó, que me va a sacar el perico, pero está bien pendejo, el perico no se saca, se mete", manifestó.

Rafael Nadal cae ante Dominic Thiem en las ATP Finals

¡El Mundial de Clubes ya tiene fecha!

Las provocaciones no cesaron y Berlanga respondió el mensaje del mexicano donde nada más utiliza emojis de burla. El puertorriqueño se encuentra en la división super mediana donde aspira a lograr el título mundial.

Instagram