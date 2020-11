Thomas Bach le pide a los deportistas que se vacunen antes de los Juegos Olímpicos

Mientras realizó un recorrido por la Villa Olímpica el martes, el presidente del Comité Olímpico Internacional Thomas Bach formuló una discreta súplica a todos los competidores para que se vacunen antes de los Juegos Olímpicos de Tokio —en caso de que una vacuna esté disponible.

Durante su primera visita a Tokio desde que se pospusieron los Juegos de Verano, Bach dijo que no requerirán la vacuna, pero instó a los deportistas y aficionados que se protejan ellos y a los demás.

“El COI apelará a que los deportistas y otros participantes —particularmente a los que estarán viviendo en la villa— que se vacunen”, dijo Bach, quien portó una mascarilla blanca con los anillos olímpicos en la parte derecha. “Pero tienen derecho de decidir”.

Antes de dirigirse al nuevo Estadio Nacional en el centro de Tokio, que tuvo un costo de mil 400 millones de dólares, dijo que está confiado que los pospuestos Juegos iniciarán el 23 de julio.

Bach fue recibido por algunos manifestantes afuera del estadio que gritaron consignas como: “Retírese COI. Afuera los Juegos Olímpicos”.

Japón ha controlado el virus relativamente bien, con mil 900 muertes atribuidas al Covid-19 en un país de 125 millones de habitantes. Sin embargo, han comenzado a incrementar los casos, especialmente en Tokio y en Hokkaido, una isla al norte.

En un evento privado, Bach se refirió directamente a la responsabilidad de los deportistas de considerar la vacuna.

En una sesión en internet el mes pasado con la Comisión de Atletas del COI, Bach fue cuestionado —entre otros temas— sobre si los deportistas serían “forzados” a vacunarse. The Associated Press obtuvo la grabación de la sesión de 90 minutos, que incluye a más de 100 atletas o representantes. La sesión fue encabezada por Kirsty Coventry, dos veces campeona olímpica y presidenta de la Comisión de Atletas.

“Todos los deportistas deberían voltear a ver a sus compañeros y considerarlo”, indicó Bach a la comisión. “Debido a que la vacuna no se trata sólo del individuo. Protege a toda la comunidad”.

Where Olympic Dreams are made. IOC President Thomas Bach visits the Athletes’ Village bedroom in Tokyo. "The rooms are very nice. The athletes will be happy." @Tokyo2020 #Olympics pic.twitter.com/1PuQm7derI

— IOC MEDIA (@iocmedia) November 17, 2020