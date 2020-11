¡Increíble! Jugador de rugby recibe balazo en la cabeza y solo sufre fisura

Un milagro salvó la vida del jugador de rugby Tomás Selgas quien recibió un impacto de bala en la cabeza cuando forcejeaba con un ladrón que quería ingresar a su departamento.

El argentino relató que se dio cuenta que los ladrones buscaban ingresar por el balcón y fue a enfrentarlos. Mientras forcejeaba con uno, el otro le dio un balazo en la cabeza, pero la bala rebotó en el hueso parietal y quedó alojada en la ceja.

"Entraron dos locos por el balcón, le pegué a uno, lo quise taclear para tirarlo y el otro que estaba trepando sacó un arma y me tiró una bala que me quedó en la ceja", relató el rugbier.

Con la bala en su rostro fue a una clínica en La Plata, donde la extrajeron y le hicieron estudios para descartar algún problema; solamente confirmaron una fisura en la parte derecha del cráneo, pero ya está en casa descansando.

"Quería agradecer a todas las personas que se preocuparon y me mandaron un mensaje. Tanto yo como mi familia estamos bien. Les mando mucho amor a todos. Gracias a Dios tengo una cantidad y calidad de gente en mi vida que lo es todo. Simplemente no me tocó. Los abrazo fuerte", fue el mensaje que escribió en sus redes sociales.

