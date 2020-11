Jair Pereira denuncia a Querétaro ante el TAS por adeudos de salario

Jair Pereira interpuso una demanda en contra de Gallos Blancos del Querétaro ante el TAS por incumplimiento de contrato.

‘El Comandante’ reveló esta acusación en entrevista con Fox Sports, en donde aseguró que ya son ocho meses sin recibir un pago de Querétaro por sueldos caídos.

"Entendí el tema de la pandemia, pero la forma en la que lo quisieron llevar y la forma en que quisieron negociar, bueno no negociar, imponer, porque yo siempre quise negociar durante esos meses, pero me mandaron por un tubo. Este tema lo estoy tratando de llevar con los abogados, hasta hoy son ocho meses que no he recibido pago, pero porque ya al final se llegó a la controversia", explicó Pereira.

El actual defensor de Rayos del Necaxa afirmó que quiso negociar con la directiva queretana, pero no recibió respuesta.

"Yo iba a ceder parte de mi salario, aunque no veía por qué hacerlo. Ellos me quitaron el 70 por ciento del salario, me daban solamente un 30, entonces al no aceptar no se me pagó ni siquiera al 30", denunció.

Pereira añadió que la denuncia ante el TAS la metió en el lapso de 21 días después de la resolución de la Comisión de Controversias como marca el reglamento y ya cuenta con un abogado que lo representará en este caso.

Con Querétaro, el zaguero disputó 17 encuentros en donde anotó tres anotaciones.

