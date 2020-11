Rayados no se confía en repechaje ante Puebla

El argentino, Maximiliano Meza dijo que sería un error de Rayados confiarse de cara al duelo ante Puebla en el repechaje.

Mencionó que los albiazules llegan mejor con respecto a la franja por los puntos cosechados en el torneo, pero que debemos mostrarlo el próximo domingo en la cancha.

“(Puebla) podría jugar con que nosotros entremos confiados, lo que no creo que sea así, trataremos de entrar concentrados los 90 minutos. Pueden jugar con la responsabilidad que nos toca al ser local”.

“Sería un grave error para nosotros (confiarnos) porque son 90 minutos donde pueden pasar miles de cosas. Tenemos que hacer un gran partido, concentrados y dar ese plus porque es un rival que nos va a hacer un partido muy difícil”, mencionó el jugador.

Maxi Meza ha tomado regularidad en el torneo y siente que eso le ha ayudado al equipo a levantar el nivel en el Guard1anes 2020.

De las últimas 10 jornadas Meza fue titular en seis partidos y cuatro entró de cambio, en todo el torneo sólo se perdió el duelo de la fecha 5.

“En lo personal me siento bien, la verdad que me ha tocado estar en una parte del torneo que no nos estaba dando tan bien, y me tocó jugar y desde ahí pudimos, creo que todo el equipo, empezar a levantar, empezar a ganar y ahí posicionarnos mejor en el torneo”.

“Hoy me siento muy bien físicamente y la verdad que todos los compañeros también; hay una competencia linda y sana que todos quieren jugar y eso es un problema lindo para el técnico porque tiene a todos nosotros a disposición”, dijo.

Rayados entrenó este miércoles en El Barrial, todavía sin los seleccionados, de los que se espera se puedan sumar este jueves a los entrenamientos.

Será el domingo a las 21:00 horas que la Pandilla reciba al Puebla en la búsqueda por el boleto a los cuartos de final en la repesca.

