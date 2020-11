Alan Pulido es nombrado el mejor jugador ofensivo del año

Alan Pulido continúa con una buena temporada en la MLS, en donde ha sido una vez más reconocido por su trabajo en el Sporting Kansas City.

A través de redes sociales su equipo informó que Pulido fue nombrado como el jugador ofensivo del año.

Thanks to everyone 👏🏼🔵⚪️ https://t.co/9I2g9lc2HW

— PULIDO 9️⃣ #AP9 (@alanpulido) November 19, 2020