Espectacular gol de escorpión que peleará por el Premio Puskas

Surgió un nuevo candidato al Premio Puskas. Robert Asavoaei, del CS Stiinta Miroslava de la Tercera División de Rumania, se lució con un espectacular gol de escorpión.

El CS Stiinta Miroslava realizó un contragolpe, que se perfiló por la banda izquierda, desde donde se envió un centro que a Asavoaei quien definió con este espectacular remate.

2020. Thank you for this. The best goal I've seen this year. Absolutely amazing. This should win goal of the year. Romanian 3rd tier is amazing. pic.twitter.com/RH0y5DHYLe

— Emanuel Roşu (@Emishor) November 19, 2020